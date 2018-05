Le ultime su Hellas-Udinese: Kean in bilico. De Paul con Lasagna

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Già in Serie B, l'Hellas Verona di Fabio Pecchia ospita l'Udinese di Igor Tudor che invece cerca punti preziosi per evitare una clamorosa retrocessione. Scaligeri con il 4-3-3: dietro torna Vukovic al fianco di Caracciolo, nel tridente Verde si gioca il posto con Lee per affiancare Cerci e Matos. In bilico la convocazione del bianconero Kean. Nei friulani fuori Angella per infortunio e Fofana per squalifica. Dietro Samir si gioca il posto con Nuytinck, in mezzo Balic e Jankto dovrebbero agire ai fianchi di Behrami con Zampano e Widmer in ballottaggio per un posto sull'out destro. Barak verso la panchina, De Paul dovrebbe giocare dal 1' dietro a Lasagna.

Hellas Verona (4-3-3): Nicolas; Ferrari, Caracciolo, Vukovic, Fares; Romulo, Calvano (Danzi), Zuculini; Verde (Lee), Cerci, Matos.

Udinese (3-5-1-1): Bizzarri; Larsen, Danilo, Samir (Nuytinck); Zampano (Widmer), Balic, Behrami, Jankto, Adnan; De Paul; Lasagna.