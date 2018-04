Le ultime su Hellas Verona-SPAL, dubbio Antenucci per Semplici

© foto di Insidefoto/Image Sport

A quattro gare dalla fine il campionato comincia a emettere verdetti praticamente ogni settimana e ogni sfida diventa fondamentale per il cammino delle squadre, in ottica dei rispettivi obiettivi. Per il Verona ultimissima chiamata dopo la pesante sconfitta di Genova: gli scaligeri devono recuperare sei punti nei confronti di Crotone o Chievo quando alla fine del campionato mancano quattro gare, quindi dodici punti al massimo. Per la SPAL situazione più semplice ma non certo positiva: le concorrenti sono distanti due punti e d'ora in avanti ogni vittoria varrà oro. Di seguito i probabili schieramenti:

HELLAS VERONA (4-4-2): Nicolas; Ferrari, Caracciolo, Vukovic, Souprayen; Romulo, Zuculini, Valoti, Verde; Cerci, Fares.

Romulo sembra recuperabile dal problema alla caviglia e dovrebbe essere schierato dal primo minuto nel 4-4-2 di Pecchia, ancora senza Moise Kean in attacco. Recuperato Marcel Buchel, andrà in panchina. Davanti ancora Fares e Cerci, con Verde largo a destra con possibilità di inserimento.

SPAL (3-5-2): Gomis; Cionek, Vicari, Felipe; Lazzari, Kurtic, Schiattarella, Grassi, Mattiello; Antenucci (Floccari), Paloschi.

Gomis sostituisce Meret in porta, mentre il dubbio Vicari verrà risolto solo in extremis, con Simic e Salamon pronti a subentrare. Schiattarella insidia Viviani in mezzo, mentre davanti dubbio tra Antenucci e Floccari per il compagno di Paloschi.