Le ultime su Inter-Hellas Verona: Spalletti non cambierà l'11 di Marassi

Occasione ghiotta per l'Inter per consolidare la sua posizione in zona Champions League. L'ottimo stato di forma, la differenza di valori contro l'Hellas e il fatto di giocare a San Siro rende la squadra di Luciano Spalletti nettamente favorita. Gli scaligeri dalla loro hanno la consapevolezza di non aver nulla da perdere. E in fondo in questa stagione qualche sgambetto sono riusciti pure a farlo.

Le ultime sull'Inter - assente il solo Ranocchia, Luciano Spalletti sembra orientato a confermare l'undici visto contro la Sampdoria, con Brozovic e Gagliardini come dighe di centrocampo supportate da Rafinha. Altra panchina in vista per Borja Valero.

Le ultime sull'Hellas Verona - torna tra i convocati Alessio Cerci, mentre sono out Heurtaux in difesa e Kean davanti. A centrocampo Valoti dovrebbe prendere il posto di Calvano.

Le probabili formazioni

INTER: Handanovic; Cancelo, Skriniar, Miranda, D'Ambrosio; Gagliardini, Brozovic; Candreva, Rafinha, Perisic; Icardi

HELLAS VERONA: Nicolas; Ferrari, Caracciolo, Vukovic, Fares; Romulo, Buchel, Valoti; Verde, Petkovic, Matos.