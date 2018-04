Le ultime su Inter-Juventus, dubbio modulo per Allegri. Chiellini ko

© foto di www.imagephotoagency.it

A quattro gare dalla fine il campionato comincia a emettere verdetti praticamente ogni settimana e ogni sfida diventa fondamentale per il cammino delle squadre, in ottica dei rispettivi obiettivi. La supersfida del weekend è quella tra Inter e Juventus, derby d'Italia ricco di significati di classifica, col Napoli a tifare per Spalletti in ottica sorpasso in classifica e i bianconeri che non possono permettersi nuovi passi falsi. Questo naturalmente non dimenticando la lotta Champions in qui i nerazzurri sono invischiati con Roma e Lazio. Di seguito i probabili schieramenti:

INTER (4-2-3-1): Handanovic; Cancelo, Skriniar, Miranda, D'Ambrosio; Vecino, Brozovic; Candreva (Karamoh), Rafinha, Perisic; Icardi.

La lesione muscolare alla coscia destra tiene fuori Roberto Gargliardini, che non sarà a disposizione per la sfida ai bianconeri. Il rientro di Vecino pone l'uruguaiano in vantaggio su tutti per affiancare Vecino, mentre nel trio di mezzepunte persiste il dubbio tra Karamoh e Candreva, mentre i rimanenti due posti dovrebbero essere di Rafinha e Perisic.

JUVENTUS (4-2-3-1): Buffon; Howedes, Benatia, Barzagli, Alex Sandro; Khedira, Pjanic; Douglas Costa, Dybala (Matuidi), Mandzukic; Higuain.

Ancora out Mattia De Sciglio, Stefano Sturaro e Claudio Marchisio. Contro il Napoli si è infortunato anche Giorgio Chiellini, niente Inter per loro. Possibile conferma per Howedes a destra, mentre Barzagli riprenderà il posti al centro. Douglas Costa e Dybala insieme in caso di 4-2-3-1, uno dei due in panchina invece in caso di 4-3-3: possibile che sia l'argentino, preziosissimo cambio in corsa.