Le ultime su Inter-Napoli: scalpita B.Valero. Sarri coi titolarissimi

Posticipo della domenica sera tra l'Inter di Luciano Spalletti e il Napoli di Maurizio Sarri. Borja Valero sembra recuperato e scalpita per una maglia dall'inizio. Lui, Gagliardini, Brozovic e Rafinha si giocano di fatto le due maglie restanti in mediana dove solo Vecino è certo di un posto dall'inizio. Candreva e Perisic sugli esterni, davanti torna invece Icardi. Ranocchia sarà out per un affaticamente muscolare. Nel Napoli pochissimi dubbi: Hamsik sta bene e dovrebbe giocare con Zielinski dunque in panchina. Dietro Albiol, recuperato Chiriches ma va in panchina. Convocato anche Milik in attacco.

Inter (4-2-3-1): Handanovic; Cancelo, Skriniar, Miranda, D'Ambrosio; Borja Valero (Gagliardini), Vecino; Candreva, Rafinha (Brozovic), Perisic; Icardi.

Napoli (4-3-3): Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Jorginho, Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne.