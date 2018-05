Le ultime su Inter-Sassuolo: torna D'Ambrosio. Miranda o Ranocchia dal 1'

Sfida con lo sguardo puntato alla Champions per l'Inter che affronta il Sassuolo già salvo di Giuseppe Iachini. Luciano Spalletti ritrova D'Ambrosio che prenderà il posto di Dalbert in difesa, reparto dove resta in dubbio Miranda: dovrebbe farcela, l'alternativa è Ranocchia. Occhio ai diffidati: lista lunga, dal centrale italiano a Candreva, da Perisic a Cancelo fino a Eder. Per questo potrebbe giocare Karamoh sulla trequarti mentre in mezzo è più Vecino che Borja Valero. Senza lo squalificato Peluso, Goldaniga e Lirola, Lemos, Acerbi e Dell'Orco sono i possibili tre centrali del Sassuolo ma occhio all'ipotesi 4-3-3 con Babacar nel tridente. Sensi-Magnanelli è il classico ballottaggio di centrocampo, dove Mazzitelli si gioca una maglia con Duncan.

Inter (4-2-3-1): Handanovic; Cancelo, Skriniar, Miranda (Ranocchia), D'Ambrosio; Brozovic, Vecino (Borja Valero); Karamoh (Candreva), Rafinha, Perisic; Icardi.

Sassuolo (3-5-2): Consigli; Lemos, Acerbi, Dell'Orco (Babacar in caso di 4-3-3); Adjapong, Missiroli, Sensi (Magnanelli), Mazzitelli (Duncan), Rogerio; Berardi, Politano.