Le ultime su Juve-Bologna: Dybala e Higuain dal 1'. C'è Buffon

Massimiliano Allegri chiede "gol Scudetto" a Higuain e Dybala. Certa la presenza dei due argentini nella gara di domani della sua Juventus contro il Bologna di Roberto Donadoni. Assente Mandzukic, ko contro l'Inter, ci sarà Douglas Costa a completare il tridente. Squalificato Pjanic, Bentancur e Marchisio si giocano la maglia in cabina di regia nei tre di mediana insieme a Matuidi e Khedira. Occhio all'ipotesi Cuadrado terzino destro: Allegri potrebbe riproporlo nella posizione con Lichtsteiner alternativa. In mezzo, con Barzagli, Rugani o Benatia. Tra i pali confermato Buffon nella possibile sfida per il titolo mentre nei rossoblù è previsto il consueto 4-3-3 con Destro recuperato ma indietro nelle gerarchie dal 1' rispetto a Palacio. Orsolini si gioca una maglia con Di Francesco, out invece per infortunio sia Gonzalez in difesa (ci sarà Romagnoli) che Pulgar in mediana (spazio a Crisetig).

Juventus (4-3-3): Buffon; Cuadrado (Lichtsteiner), Barzagli, Rugani (Benatia), Alex Sandro; Khedira, Bentancur (Marchisio), Matuidi; Dybala, Higuain, Douglas Costa.

Bologna (4-3-3): Mirante; Mbaye, Romagnoli, De Maio, Masina; Nagy, Crisetig, Poli; Verdi, Palacio (Destro), Orsolini (Di Francesco).