Le ultime su Juve-Udinese: davanti i tre di Wembley. Chance Szczesny

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo il trionfo di Wembley, la Juventus di Massimiliano Allegri ospiterà domenica l'Udinese di Massimo Oddo. Ancora da valutare al meglio Mandzukic ma la sensazione è che il tecnico toscano potrebbe riproporre il tridente inglese con Douglas Costa, Higuain e Dybala. In difesa Alex Sandro e Lichtsteiner squalificati, spazio a De Sciglio più che a Barzagli come terzino e chance per Rugani in mezzo per far coppia con Benatia o Chiellini. Asamoah ci sarà invece dal 1' sulla sinistra mentre in mediana potrebbero giocare i tre di Wembley anche se scalpitano sia Bentancur che Marchisio. Nei friulani c'è Larsen squalificato: spazio a Nuytinck, Angella e Samir come terzetto difensivo vista anche l'assenza di Danilo. C'è Perica arruolabile in attacco: è in ballottaggio con Maxi Lopez mentre si giocano una maglia Jankto e De Paul per il ruolo di trequartista.

Juventus (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Benatia (Rugani), Chiellini, Asamoah; Khedira (Marchisio), Pjanic (Bentancur), Matuidi; Douglas Costa, Higuain, Dybala.

Udinese (3-5-1-1): Bizzarri; Nuytinck, Angella, Samir; Widmer, Barak, Behrami, Fofana, Ali Adnan; Jankto (De Paul); Perica (Maxi Lopez).