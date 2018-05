Le ultime su Juve-Verona: Allegri annuncia le sue scelte. Kean out

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Cuadrado e Bernardeschi non ci saranno. Giocheranno Buffon, Lichtsteiner, due tra Barzagli, Benatia e Rugani. Barzagli è da tenere fermo, vista l'eta... e le serate. Poi Alex Sandro, Marchisio, Sturaro, Pjanic o Bentancur. Poi vediamo Higuain o Mandzukic, con Dybala e Douglas Costa. Con Pinsoglio alla fine". Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ha annunciato gran parte della formazione che sfiderà l'Hellas Verona, all'ultima in Serie A prima della retrocessione. Sarà dunque 4-3-3, la sensazione è che il ballottaggio davanti potrebbe vincerlo il Pipita. Fabio Pecchia, dall'altra parte, deve fare a meno di Kean, oltre che di Calvano e Valoti. Non al top Lee, il ballottaggio è tra Souprayen e Aarons: da questo dipenderà anche la posizione di Fares, se giocherà terzino sinistro o nei tre d'attacco con Verde e Cerci.

Juventus (4-3-3): Buffon; Lichtsteiner, Benatia, Rugani (Barzagli), Alex Sandro; Marchisio, Pjanic (Bentancur), Sturaro; Douglas Costa, Higuain (Mandzukic), Dybala.

Hellas Verona (4-3-3): Nicolas; Ferrari, Caracciolo, Felicioli*, Fares; Romulo, Fossati, Danzi (Zuculini); Verde, Cerci, Aarons (Souprayen).

*aggiornamento dopo i convocati dell'Hellas: assente Vukovic.