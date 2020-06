Le ultime su Juventus-Milan - Douglas con Dybala e CR7, dubbio Pjanic. Pioli si affida a Rebic

Si torna finalmente a giocare e ad inaugurare la ripresa in salsa italica ci sarà la Coppa Italia, in particolare Juventus-Milan (diretta scritta su TMW, poi dichiarazioni, pagelle e tutti gli approfondimenti), questa sera alle 21: si parte dall'1-1 dell'andata, con entrambe le squadre che faranno di tutto per assicurarsi la finale del 17 giugno. Di seguito tutte le ultime di formazione:

LE SCELTE DI SARRI - Maurizio Sarri cercherà conferme nelle prossime ore sugli uomini che hanno dato maggiori sensazioni positive in queste settimane di allenamento e che dovrebbero partire dal primo minuto. In difesa, invece, i nodi maggiori sono relativi al terzino destro: Cuadrado è favorito su Danilo, anche se il colombiano nella gara d'andata aveva giocato da esterno alto e potrebbe essere una buona soluzione in alternativa a Douglas Costa, che difficilmente garantirà i novanta minuti. Bonucci e De Ligt giocheranno al centro della difesa, completerà la linea difensiva Alex Sandro sulla sinistra. A centrocampo, invece, la novità è rappresentata da Bentancur, con Matuidi più uno tra Pjanic e Khedira (il bosniaco è favorito all'ultima curva). Mentre in avanti, oltre a Douglas Costa, sembra scontata la presenza di Cristiano Ronaldo e Dybala.

LE SCELTE DI PIOLI - Il tecnico del Milan ha provato lo stesso undici che sta utilizzando ormai da una settimana nelle prove tattiche. Donnarumma tra i pali, Conti a destra e Calabria a sinistra (quest’ultimo al posto dello squalificato Theo Hernandenz), poi Romagnoli e Kjaer al centro della difesa. A centrocampo Kessie e Bennacer giostreranno i palloni davanti la difesa, mentre Paquetà, Bonaventura e Calhanoglu saranno i giocatori a supporto di Ante Rebic, unica punta. I tre trequartisti daranno anche una mano al centrocampo in fase di non possesso con un modulo che oscillerebbe tra il 4231 al 4411, in base a quando attacca la formazione di Maurizio Sarri.