Le ultime su Juventus-Milan: dubbio modulo per Allegri. Cutrone dal 1'

Scelte già fatte per Gennaro Gattuso, dubbio sul modulo per Massimiliano Allegri. Juventus e Milan arrivano alla finale di Tim Cup di domani con certezze diverse: il mister bianconero dovrebbe virare su un 4-3-3 speculare a quello del tecnico calabrese, con Cuadrado ancora terzino destro e Mandzukic largo a sinistra in attacco. Dybala dovrebbe partire dalla panchina, giocheranno Douglas Costa e Buffon, alla sua prima finale di Coppa Italia da titolare con la Vecchia Signora. Nessun dubbio per Gattuso, che ritrova Lucas Biglia: l'argentino, però, partirà dalla panchina. Davanti spazio per Cutrone, preferito ancora a Kalinic e André Silva.

Juventus (4-3-3): Buffon; Cuadrado, Barzagli, Benatia, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Higuain, Mandzukic.

Milan (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Bonucci, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Locatelli, Bonaventura; Suso, Cutrone, Calhanoglu.