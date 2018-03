Le ultime su Juventus-Milan: out Mandzukic. Gattuso può lanciare Silva

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Juventus-Milan oltre al prestigio mette in palio tre pesantissimi punti per lo scudetto da una parte e per la speranza Champions dall'altra. La cabala dice che da quando la Juventus ha cambiato casa non c'è storia: sette vittorie in sette partite. Per risalire all'ultimo successo rossonero bisogna risalire al 5 marzo 2011, allo stadio Olimpico: 0-1 e gol, ironia del destino, di Rino Gattuso.

Le ultime sul Juventus - Allegri farà a meno di Mario Mandzukic, a causa di una contusione alla gamba sinistra rimediata nella seduta odierna. Non ce la fa nemmeno Alex Sandro, mentre è stato convocato Cuadrado

Le ultime sul Milan - Tornano Romagnoli, Calabria e Kalinic e se i primi due saranno con ogni probabilità titolari, il croato dovrebbe partire dalla panchina con André Silva, decisivo contro Genoa e Chievo, che si avvia verso una maglia da titolare, con Cutrone che verrà preservato per il derby.

Le probabili formazioni

JUVENTUS: Buffon; Lichtsteiner, Benatia, Chiellini, Asamoah; Khedira, Pjanic, Maruidi; Douglas Costa, Higuain, Dybala.

MILAN: Donnarumma; Calabria, Bonucci, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Biglia, Bonaventura; Suso, André Silva, Calhanoglu.