Le ultime su Juventus-Sampdoria: Allegri ritrova Dybala dal 1'

A sette gare dalla fine il campionato comincia a emettere verdetti praticamente ogni settimana e ogni sfida diventa fondamentale per il cammino delle squadre, in ottica dei rispettivi obiettivi. Traguardi che, nel caso di Juventus e Sampdoria, sono molto differenti, ma per i quali entrambe sono ampiamente in corsa: i bianconeri devono smaltire velocemente le score post-Madrid, mentre i blucerchiati non vincono da un po' e per rincorrere l'Europa dovranno riprendere a fare punti molto presto. Di seguito le ultime dai ritiri di Vinovo e Bogliasco:

JUVENTUS (4-2-3-1): Szczesny; Lichtsteiner, Benatia, Rugani, Asamoah/Alex Sandro; Pjanic, Matuidi; Cuadrado, Dybala, Douglas Costa; Higuain.

Rispetto alla sfida di ieri contro il Real Madrid al Bernabeu rientrerà dal 1' Paulo Dybala. Andrea Barzagli e Federico Bernardeschi hanno svolto parte del lavoro con il gruppo, mentre Mattia De Sciglio non sarà a disposizione, per una lesione alla fascia plantare del piede sinistro. Giocherà dunque Lichtsteiner, mentre davanti turno di riposo per Mandzukic.

SAMPDORIA (4-3-1-2): Viviano; Sala, Silvestre, Ferrari, Regini; Praet, Torreira, Linetty; Ramirez; Quagliarella, Zapata.

Bartosz Bereszynski (squalificato per la gara contro la Juve) ha svolto anche ieri allenamento personalizzato mentre Nicola Murru ha proseguito il proprio percorso fisioterapico riabilitativo: entrambi sono fuori causa per la Juve. Restano da valutare Dennis Praet e Lucas Torreira, ma entrambi dovrebbero farcela a meno di sorprese.