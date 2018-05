Le ultime su Lazio-Atalanta: Caicedo e Barrow dall'inizio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Senza Immobile, infortunato, spazio a Caicedo nella sfida dal sapore europeo tra la Lazio di Simone Inzaghi e l'Atalanta di Gian Piero Gasperini. Infortunato anche Radu, si scalda Caceres per giocare nei tre dietro con Luiz Felipe e De Vrij. Out pure Parolo in mediana, spazio a Murgia dunque con Lucas Leiva e Milinkovic-Savic. Luis Alberto dal 1' sulla trequarti, Nani e Felipe Anderson verso la panchina. Caldara squalificato, ci sarà Palomino dal 1' nella difesa della Dea con Toloi e Masiello. La conferma più importante è in attacco: Barrow dall'inizio, Cristante e Gomez sulla trequarti ma l'italiano può andare in mediana se uno tra De Roon e Freuler dovesse perdere il ballottaggio con Ilicic.

Lazio (3-5-1-1) - Strakosha; Luiz Felipe, De Vrij, Caceres; Marusic, Murgia, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Luis Alberto; Caicedo.

Atalanta (3-4-2-1) - Berisha; Toloi, Palomino, Masiello; Hateboer, De Roon (Ilicic), Freuler, Gosens; Cristante, Gomez; Barrow (Petagna, Cornelius).