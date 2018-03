Le ultime su Lazio-Benenveto: Milinkovic-Savic verso la panchina

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Lazio-Benevento è una partita sulla carta scontata, ma l'ultimo periodo dei biancocelesti, impegnati giovedì in Europa League, suggerisce prudenza. Tre partite senza vittorie per la squadra di Simone Inzaghi che si è vista superare dall'Inter. Il Benevento non ha più nulla da perdere e tanto potrebbe bastare per essere preso con le molle.

Le ultime sulla Lazio - Wallace squalificato, Lukaku e Radu assenti, Lulic e soprattutto Milinkovic-Savic sono da valutare. Molto probabile che nessuno dei due verrà schierato col serbo che dovrebbe accomodarsi in panchina. Caceres per quanto recuperato non verrà rischiato mentre Felipe Anderson che nella pausa nazionali è rimasto a Formello ad allenarsi, verrà lanciato dal primo minuto. Luis Alberto verrà arretrato mezzala mentre Patric agirà sulla sinistra a centrocampo.

Le ultime sul Benevento - risentimento muscolare per Sagna, non ci sarà all'Olimpico, al suo posto Venuti. Out anche Viola e Parigini. Ballottaggio Brignola-Lombardi davanti.

Le probabili formazioni

LAZIO: Strakosha; Bastos, De Vrij, Luiz Felipe; Marusic, Parolo, Lucas Leiva, Luis Alberto, Patric; Felipe Anderson; Immobile

BENEVENTO: Puggioni; Venuti, Djimsiti, Tosca, Letizia; Cataldi, Sandro; Brignola, Guilherme, Djuricic; Coda