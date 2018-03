Le ultime su Lazio-Bologna: torna Milinkovic-Savic. Rebus Destro

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La Lazio è tornata ad allenarsi oggi dopo le fatiche di Coppa e la trasferta ucraina. Sergej Milinkovic-Savic non ha giocato contro la Dinamo per un problemino fisico che sembra superato in vista della gara col Bologna. Per questo le chance di vederlo in campo sono molto alte. A destra ci sarà ancora Marusic, mentre dall'altra parte Lukaku potrebbe far rifiatare Lulic. Davanti, con Immobile, ballottaggio Luis Alberto-Felipe Anderson col primo in vantaggio, come spesso succede in campionato. Per quanto riguarda il Bologna sono due i dubbi di Donadoni: il primo e più importante riguarda il modulo, col 3-5-1-1 che potrebbe essere ancora quello preferito dal tecnico. Quasi certo il rientro al centro di Gonzalez, l'altro punto interrogativo riguarda il centravanti. Destro resta in pole, ma Avenatti scalpita e Palacio è tornato arruolabile. A centrocampo, con Poli ancora out, Donsah favorito su Nagy.

Lazio (3-5-1-1): Strakosha; Wallace, De Vrij, Radu; Marusic, Parolo, Lucas Leiva, Milinkovic, Lukaku (Lulic); Luis Alberto (Felipe Anderson); Immobile.

Bologna (3-5-1-1): Mirante; Helander, Gonzalez, De Maio; Di Francesco, Donsah (Nagy), Pulgar, Dzemaili, Masina; Verdi; Destro (Avenatti, Palacio).