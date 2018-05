Le ultime su Lazio-Inter: De Vrij spinge per giocare. Immobile c'è

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

E' il campo principale di questo ultimo turno di campionato. La Lazio di Simone Inzaghi e l'Inter di Luciano Spalletti si giocano l'ultimo posto disponibile per la Champions League che verrà. I fari sono tutti su De Vrij: la sensazione è che, alla fine, l'olandese potrebbe giocare come lo stesso calciatore ha detto di voler fare, dietro con Luiz Felipe e Radu. Quasi sicuramente out invece Parolo e Luis Alberto, ci sarà Immobile che è riuscito nel recupero record. Miranda dovrebbe invece farcela per giocare in difesa al fianco di Skriniar, l'alternativa è Ranocchia. Vecino e Borja Valero si giocano il posto al fianco di Brozovic, Gagliardini recupera ma va in panchina.

Lazio (3-4-2-1): Strakosha; Luiz Felipe, De Vrij, Radu; Marusic, Murgia (Parolo), Lucas Leiva, Lulic; Milinkovic-Savic, Felipe Anderson; Immobile.

Inter (4-2-3-1): Handanovic; Cancelo, Skriniar, Miranda (Ranocchia), D'Ambrosio; Vecino (Borja Valero), Brozovic; Candreva, Rafinha, Perisic; Icardi.