Le ultime su Lazio-Roma: Di Francesco tentato dalla difesa a tre

© foto di Federico Gaetano

A sette gare dalla fine il campionato comincia a emettere verdetti praticamente ogni settimana e ogni sfida diventa fondamentale per il cammino delle squadre, in ottica dei rispettivi obiettivi. Ma il derby, si sa, fa storia a sé: a due giorni e mezzo di distanza difficile capire quali saranno gli undici titolari, di certo per i biancocelesti c'è una discreta emergenza sugli esterni, mentre Di Francesco ha perso Defrel e sta riflettendo su una conferma della difesa a tre, che tanto bene ha fatto contro il Barcellona.

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Luiz Felipe/Caceres, De Vrij, Radu; Marusic, Parolo, Leiva, Milinkovic, Lulic; Anderson; Immobile.

A Formello a preoccupare sono le condizioni degli esterni. Basta ha accusato qualche problema durante la gara col Salisburgo e non ce la farà per domenica, così come non dovrebbe farcela Patric, il quale si è fermato nella mattinata di mercoledì per un problema muscolare. Non è al meglio nemmeno Adam Marusic, che però ieri ha riposato. Possibile turno di riposo per Luis Alberto.

ROMA (3-4-1-2): Alisson; Fazio, Manolas, Juan Jesus; Florenzi, De Rossi, Strootman, Kolarov; Nainggolan; Dzeko, Schick.

Da valutare le condizioni di Diego Perotti, in forte dubbio per il derby. Assente certo sarà Rick Karsdorp e anche Gregoire Defrel, fermatosi proprio oggi per un violento trauma distorsivo alla caviglia sinistra con interessamento capsulo/legamentoso laterale: il suo derby è finito ancor prima di iniziare. Possibile conferma della difesa a tre per Di Francesco, che ha il dubbio Schick/Under.