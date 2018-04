Le ultime su Milan-Benevento: Cutrone dal 1', confermato Diabaté

© foto di Federico De Luca

Quattro partite senza vittoria per il Milan. I rossoneri, adesso dovranno ritrovare l'appuntamento con i tre punti contro il Benevento, formazione che nel girone di andata trovò il primo punto in Serie A proprio contro i meneghini grazie al gol di Brignoli nei minuti di recupero. Gattuso vuole chiudere il discorso per la qualificazione alla prossima Europa League mentre la squadra di De Zerbi, invece, potrebbe essere aritmeticamente in Serie B al termine dei 90' giocati domani a San Siro.

Milan (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Bonucci, Zapara, Rodriguez; Kessié, Biglia, Bonaventura; Suso, Cutrone, Borini. All. Gattuso.

Gattuso recupera Biglia e Bonucci, in attacco Cutrone sembra in vantaggio su Kalinic e Andrè Silva. Calhanoglu si ferma, mentre in difesa torna Calabria.

Benevento (4-4-2): Puggioni; Sagna, Djimsiti, Tosca, Letizia; Djuricic, Sandro, Viola; Brignola, Diabaté, Iemmello. All. De Zerbi.

Il tecnico dei sanniti rilancia Sandro in mediana, come per Sagna in difesa. A centrocampo c'è ballottaggio tra Cataldi e Viola. In attacco confermatissimo Diabaté.