Le ultime su Milan-Chievo: torna Biglia. Giac o Meggiorini

Dopo la mancata impresa dell'Emirates Stadium di Londra, errori arbitrali annessi e connessi, il Milan di Gennaro Gattuso ospita domenica il Chievo Verona in crisi di Rolando Maran. Nei rossoneri ci sarà Biglia in cabina di regia e la sensazione è che il Milan tornerà al 4-3-3 con Cutrone che dovrebbe vincere il ballottaggio con Kalinic e André Silva. Sulla destra, Calabria o ancora Borini ma il primo è favorito. I clivensi sono divisi tra albero di natale e 4-3-1-2 classico: il ballottaggio, dunque, è tra Giaccherini per un posto al fianco di Birsa e Meggiorini che andrebbe così a formare il tandem d'attacco con Inglese. Dietro classici dubbi: Bani c'è, poi uno tra Dainelli, Tomovic e Cesar.

Milan (4-3-3): G.Donnarumma; Calabria (Borini), Bonucci, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Biglia, Bonaventura; Suso, Cutrone (Kalinic, André Silva), Calhanoglu.

Chievo Verona (4-3-1-2): Sorrentino; Cacciatore, Cesar (Dainelli, Tomovic), Bani, Gobbi; Castro, Radovanovic, Hetemaj; Birsa; Meggiorini (Giaccherini), Inglese.