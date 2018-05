Le ultime su Milan-Hellas: Cutrone in pole. Cerci nel tridente

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In vista della gara che potrebbe sancire la matematica retrocessione in Serie B dell'Hellas Verona, Gennaro Gattuso dovrebbe preservare Romagnoli in vista della finale di Tim Cup. Spazio dunque a Zapata in mezzo alla difesa, sull'esterno destro della difesa sfida Abate-Calabria. In mediana previsti ancora Kessie e Bonaventura con una nuova chance per Locatelli in cabina di regia. Davanti Cutrone è in vantaggio sugli altri due compagni di reparto, Kalinic e André Silva, ai suoi fianchi consueti esterni d'attacco Suso e Calhanoglu. Nell'Hellas Verona, Kean ancora out: tridente con Matos, Cerci e uno tra Verde e Petkovic. Non è al top, ma dovrebbe farcela, Nicolas tra i pali: nel caso di forfait, pronto Silvestri. In mediana, ballottaggio in regia tra Zuculini e Fossati.

Milan (4-3-3) - Donnarumma; Abate (Calabria), Bonucci, Zapata, Rodriguez; Kessie, Locatelli, Bonaventura; Suso, Cutrone (Kalinic, André Silva), Calhanoglu.

Hellas Verona (4-3-3) - Nicolas (Silvestri); Ferrari, Caracciolo, Heurtaux, Fares; Romulo, Zuculini (Fossati), Calvano; Matos, Cerci, Verde (Petkovic).