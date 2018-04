Le ultime su Milan-Inter: sarà Cutrone contro Icardi dal 1'

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Cutrone contro Icardi. Le ultime in vista del derby sold-out delle 18:30 raccontano che sarà questa la sfida tra numeri nove tra Milan e Inter. L'italiano ha vinto il ballottaggio con Kalinic e André Silva, secondo quel che filtra dalla rifinitura. Nessun dubbio per Spalletti che lancia ancora Rafinha sulla trequarti con Borja Valero in panchina. Confermato comunque l'undici nerazzurro che ha sconfitto Sampdoria ed Hellas, nei rossoneri senza lo squalificato Biglia "gioca Montolivo" come ha speigato anche ieri Gattuso in conferenza stampa.

Milan (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Bonucci, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Montolivo, Bonaventura; Suso, Cutrone, Calhanoglu.

Inter (4-2-3-1): Handanovic; Cancelo, Miranda, Skriniar, D'Ambrosio; Gagliardini, Brozovic; Candreva, Rafinha, Perisic; Icardi.