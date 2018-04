Le ultime su Milan-Sassuolo: idea Biglia con Montolivo. Dubbio Berardi

La gara che chiuderà la trentunesima giornata di Serie A sarà quella tra Milan e Sassuolo. Dopo lo 0-0 nel derby, si rinnova il classico ballottaggio in attacco dove Cutrone sembra sempre in leggero vantaggio su André Silva. In mediana oggi provato Montolivo come interno, è ballottaggio con Bonaventura per una maglia nei tre di centrocampo dove tornerà invece Biglia. Rischio panchina per Calabria: lo insidia Borini. Sensi in cabina di regia per Iachini che per affrontare l'undici di Gattuso deve fare a meno degli squalificati Magnanelli e Adjapong. Non al top Berardi, possibile tandem Politano-Babacar con Matri prima alternativa all'ex viola.

Milan (4-3-3): Donnarumma; Calabria (Borini), Bonucci, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Biglia, Montolivo (Bonaventura); Suso, Cutrone (André Silva), Calhanoglu.

Sassuolo (3-5-2): Consigli; Dell'Orco, Acerbi, Peluso; Lirola, Cassata (Duncan, Missiroli), Sensi, Mazzitelli, Rogerio; Babacar (Matri), Politano.