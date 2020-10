Le ultime su Milan-Sparta Praga: Ibra non riposa, Theo Hernandez sì. C'è Dalot in difesa

Confermato l'ormai consolidato 4-2-3-1, Stefano Pioli opterà per un importante turnover per la sfida di Europa League contro lo Sparta. Tra i pali Tatarusanu, chiamato nuovamente a sostituire Donnarumma ancora in isolamento dopo la positività al Covid-19, in difesa probabile turno di riposo per Theo Hernandez, a sostituirlo sarà Dalot, con Calabria confermato a destra; al centro ballottaggio tra Romagnoli e Duarte, con il capitano favorito. A centrocampo torna Tonali che farà coppia con Bennacer, nel trio di trequartisti spazio a Castillejo a destra, Krunic al centro e Diaz a sinistra. Toccherà a loro tre supportare l’unica punta che sarà Zlatan Ibrahimovic.

Le probabili formazioni:

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Dalot; Bennacer, Tonali; Castillejo, Krunic, Diaz; Ibrahimovic.

Sparta Praga (4-2-3-1): Heca; Sacek, Vitik, Lischka, Hanousek; Pavelka, Travnik; Karabec, Dockal, Polidar; Kodak.

