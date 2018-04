Le ultime su Napoli-Chievo: Milik scalpita ma Mertens è favorito

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Prosegue la rincorsa al sogno Scudetto per il Napoli di Sarri che sfiderà un Chievo Verona alla disperata ricerca di punti salvezza. Il tema più importante è il recupero di Milik che scalpita per giocare dal 1' ma la sensazione è che gli azzurri giocheranno ancora con Mertens centravanti più i classici Callejon e Insigne ai suoi fianchi. Squalifiche pesanti per Sarri: out Jorginho e Albiol, Diawara e Chiriches sono i nomi per sostituirli. In mediana ballottaggio tra Zielinski e Hamsik con lo slovacco favorito. Nei clivensi, senza lo squalificato Cacciatore, Tomovic agirà come terzino destro. Dopo tre panchine di fila, Birsa pressa per il posto di Giaccherini e in mediana Castro si gioca il posto con Depaoli.

Napoli (4-3-3): Reina; Hysaj, Chiriches, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Diawara, Hamsik (Zielinski); Callejon, Mertens (Milik), Insigne.

Chievo Verona (4-3-1-2): Sorrentino; Tomovic, Gamberini, Bani, Gobbi; Castro (Depaoli), Radovanovic, Hetemaj; Giaccherini (Birsa); Meggiorini (Stepinski), Inglese.