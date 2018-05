Le ultime su Napoli-Crotone: titolari azzurri. Dubbio tattico per Zenga

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ultima di campionato per il Napoli con Maurizio Sarri che dovrbbe proporre dal primo minuto i suoi titolarissimi. Mertens in attacco con Callejon e Insigne, Allan con Jorginho e Hamsik in mediana. Dall'altra parte c'è il Crotone di Walter Zenga alla disperata ricerca di punti salvezza: sarà 4-3-3, speculare, anche per i pitagorici con Simy e Nalini davanti con Trotta. Quest'ultimo, però, potrebbe lasciare spazio in alternativa a Sampirisi per il passaggio al 4-4-2 con la difesa fatta con Faraoni e Martella terzini, Capuano e Ceccherini titolari al centro davanti a Cordaz tra i pali.

Napoli (4-3-3): Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Jorginho, Hamsik; Callejon, Mertens (Milik), Insigne.

Crotone (4-3-3): Cordaz; Faraoni, Ceccherini, Capuano, Martella; Rohden, Barberis, Mandragora; Trotta (Sampirisi in caso di 4-4-2), Simy, Nalini.