Le ultime su Napoli-Genoa: Hamsik o Zielinski. Biraschi dal 1'

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Posticipo della domenica sera tra il Napoli di Maurizio Sarri e il Genoa di Davide Ballardini che fuori casa gode di un ottimo ruolino di marcia. Negli azzurri dubbio tra Hamsik e Zielinski in mediana, occhio a Milik intanto: non giocherà dal primo minuto ma è recuperato e sarà in panchina pronto e subentrare a uno tra Mertens, Callejon e Insigne, confermatissimo tridente titolare anche contro il club della città della Lanterna. Che recupera Taarabt ma che davanti dovrebbe schierare ancora Galabinov insieme a Pandev. Da valutare Izzo, dietro Biraschi sembra certo di una maglia da titolare nel terzetto con Spolli e Zukanovic davanti a Perin. Sulla destra, ballottaggio Rosi-Lazovic.

Napoli (4-3-3): Reina; Hysaj, Koulibaly, Albiol, Mario Rui; Allan, Jorginho, Hamsik (Zielinski); Callejon, Mertens, Insigne.

Genoa (3-5-2): Perin; Biraschi, Spolli, Zukanovic; Lazovic (Rosi), Bessa, Bertolacci, Hiljemark, Laxalt; Galabinov (Taarabt, Lapadula), Pandev.