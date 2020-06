Le ultime su Napoli-Inter - Callejon in vantaggio, ma Politano prova la rimonta

Si torna finalmente a giocare e ad inaugurare la ripresa in salsa italica ci sarà la Coppa Italia, in particolare Juventus-Milan venerdì. Sabato invece toccherà a Napoli-Inter (diretta scritta su TMW, poi dichiarazioni, pagelle e tutti gli approfondimenti), sabato sera alle 21: si parte dall'1-0 dell'andata, firmato da Fabian Ruiz, che gli azzurri dovranno però difendere strenuamente per assicurarsi la finale del 17 giugno. Di seguito tutte le ultime di formazione:

LE SCELTE DI GATTUSO - La squadra nella giornata di venerdì terrà l’ultimo allenamento prima del match sull’erba del San Paolo, rigorosamente a porte chiuse, per ritrovare feeling con il terreno di gioco casalingo. Per la sfida ai nerazzurri non ci sarà Manolas, con Gattuso che sembra avere le idee piuttosto chiare per l’undici che scenderà in campo, anche se a fare la differenza saranno le valutazioni sulle condizioni di forma di alcuni elementi. Nel 4-3-3 del tecnico spazio ad Ospina tra i pali, con difesa fatta con Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly e Mario Rui. In mediana Demme sarà il perno centrale, con Fabiàn e Zielinski ai suoi lati ma nelle ultime ore sono in risalita le quotazioni di Allan. In attacco sicuri del posto Insigne a sinistra e Mertens nel ruolo di centravanti, piccolo ballottaggio a destra dove Callejon resta comunque in vantaggio su Politano.

LE SCELTE DI CONTE - Godin e Vecino continuano il lavoro personalizzato ad Appiano Gentile e non saranno della partita di sabato contro il Napoli. Sarà Conte a decidere se portarli (più probabile il centrocampista) al San Paolo per stare vicini al gruppo, ma questo in fondo è soltanto un dettaglio. Ciò che conta è che il tecnico nerazzurro ha felicemente assistito a un netto miglioramento delle condizioni di de Vrij e Bastoni, il percorso dei quali porta a pensare che saranno loro a completare la difesa con il brillante Skriniar. Certezza, appunto. Come lo sono Candreva e Young per le fasce di un centrocampo nel quale Brozovic e Barella dovranno offrire regia, dinamismo, pressione e ripartenza rapida che possa portarli anche al tiro. Come Eriksen, pronto e preparato per fare il jolly alle spalle di un attacco da quasi 40 gol in stagione. Lautaro e Lukaku torneranno a giocare uno accanto all'altro. Alla Pinetina hanno già avuto modo di ricordare perché, insieme, possono abbattere qualsiasi muro si presenti davanti a loro.