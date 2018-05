Le ultime su Napoli-Torino: Milik o Mertens dal 1'. C'è Iago Falque

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Milik o Mertens: è il grande dubbio della vigilia della sfida tra Napoli e Torino. Maurizio Sarri dovrebbe optare per il belga ma nel tridente con Callejon e Insigne, tutto è aperto fino all'ultimo. Dietro è squalificato Koulibaly: pronto Tonelli per una maglia al fianco di Albiol, per una difesa completata da Hysaj e Mario Rui con Reina ai titoli di coda nell'avventura azzurra tra i pali. 3-4-1-2 per Walter Mazzarri che ritrova Barreca ma dovrebbe lanciare ancora De Silvestri e Ansaldi sugli esterni di centrocampo. Iago Falque dovrebbe tornare davanti con Belotti con Ljajic alle sue spalle. Squalificato Moretti, spazio a Bonifazi in difesa.

Napoli (4-3-3) - Reina; Hysaj, Albiol, Tonelli, Mario Rui; Allan, Jorginho, Hamsik (Zielinski); Callejon, Mertens (Milik), Insigne.

Torino (3-4-1-2) - Sirigu; Bonifazi, N'Koulou, Burdisso; De Silvestri, Rincon, Baselli (Obi), Ansaldi; Ljajic; Iago Falque, Belotti.