Le ultime su Roma-ChievoVerona: Schick torna al fianco di Dzeko

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

A quattro gare dalla fine il campionato comincia a emettere verdetti praticamente ogni settimana e ogni sfida diventa fondamentale per il cammino delle squadre, in ottica dei rispettivi obiettivi. La sfida tra Roma e ChievoVerona prevede di certo mire e potenzialità diverse in campo ad affrontarsi, ma uguale determinazione di raggiungere gli obiettivi prefissati. Per la Roma la conferma in Champions League, per il Chievo un altro anno di Serie A, da conquistare con punti pesanti nelle ultime giornate di campionato. Di seguito i probabili schieramenti:

ROMA (4-3-3): Alisson; Peres, Fazio, Jesus (Manolas), Silva; Nainggolan, Gonalons, Pellegrini; Schick, Dzeko, El Shaarawy.

Out Gregoire Defrel: per lui distorsione caviglia sinistra, mentre è già finita la stagione di Rick Karsdorp. Forfait certi anche di Diego Perotti e Kevin Strootman. Di Francesco in conferenza stampa ha parlato di Shick e Dzeko insieme nel 4-3-3, dovrebbe toccare dunque al ceco davanti, mentre in difesa la scelta è tra Juan Jesus e Manolas, con un occhio al Liverpool.

CHIEVOVERONA (4-4-2): Sorrentino; Cacciatore, Tomovic, Bani, Jaroszynski; Castro, Radovanovic, Hetemaj, Giaccherini; Pucciarelli, Inglese.

Nessuno squalificato o infortunato: Maran può lavorare con tutta la rosa a disposizione. Per Birsa sembra palesarsi l'ennesima panchina, mentre in attacco Pucciarelli dovrebbe essere preferito alla concorrenza nell'affiancare Inglese. Spazio a Giaccherini sulla fascia di sinistra, con libertà di accentrarsi e fare male.