Le ultime su Roma-Fiorentina - Dubbio Smalling per Fonseca, Carles Perez acciaccato ma c'è

La Roma di Fonseca ritrova i titolari in campionato e l'unico vero ballottaggio, in vista della gara casalinga di domani contro la Fiorentina, è rappresentato dalla presenza o meno di Smalling. Dentro dunque Mirante e difesa composta da Mancini, Ibanez e uno tra l'inglese e Kumbulla con l'ex United in vantaggio. A centrocampo conferma per Bruno Peres a destra e Spinazzola a sinistra, mentre al centro tornano Veretout e Pellegrini. Sulla trequarti Mkhitaryan e Pedro. Dzeko l'unica punta. Carles Perez ieri ha svolto individuale, ma ci sarà. Santon resterà fuori un mese per la lesione muscolare al flessore della coscia sinistra.

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Smalling, Ibanez; Bruno Peres, Veretout, Pellegrini, Spinazzola; Mkhitaryan, Pedro; Dzeko. Allenatore: Fonseca.