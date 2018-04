Le ultime su Roma-Fiorentina: Nainggolan a rischio. Chiesa non c'è

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Alle 18 spazio a Roma-Fiorentina, coi giallorossi bisognosi di riscatto dopo il tonfo del Camp Nou ma anche e soprattutto di punti Champions. Di Francesco sfida Pioli che ha la miglior squadra per striscia di risultati delle ultime cinque di campionato. Possibile turn-over, in vista dell'Olimpico: oggi provino per Nainggolan ma è a rischio, forfait invece di Under. Defrel potrebbe trovare spazio nel tridente con Dzeko ed El Shaarawy con Perotti out. Scalpita Gerson che insidia però sia l'ex Sassuolo che Strootman a centrocampo. Dietro Florenzi si gioca il posto con Bruno Peres, in mezzo chance per Juan Jesus insieme a uno tra Fazio e Manolas con Alisson tra i pali. Senza Chiesa squalificato e Badelj infortunato, Pioli corre ai riparri: possibile il 4-3-2-1, albero di natale con Eysseric o Gil Dias e Saponara dietro a Simeone. Chance per Dabo in cabina di regia, più Milenkovic che Laurini e Bruno Gaspar come terzino destro titolare.

Roma (4-3-3): Alisson; Florenzi (Bruno Peres), Fazio (Manolas), Juan Jesus, Kolarov; Pellegrini (Nainggolan), De Rossi, Strootman (Gerson); Defrel, Dzeko, El Shaarawy.

Fiorentina (4-3-2-1): Sportiello; Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi; Benassi, Dabo, Veretout; Eysseric (Gil Dias, Falcinelli), Saponara; Simeone.