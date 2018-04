Le ultime su Roma-Genoa: Pellegrini e Gonalons titolari

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Una sfida molto complicata attende la Roma di Eusebio Di Francesco, a una settimana dall'andata delle semifinali di Champions contro il Liverpool. All'Olimpico sarà di scena il Genoa di Ballardini, reduce da quattro risultati utili consecutivi, grazie ai quali l'obiettivo della salvezza è più vicino. Un avversario che giocherà quindi con relativa spensieratezza e che potrebbe creare problemi ai giallorossi, alla ricerca di tre punti importanti nella corsa al terzo posto.

Roma (4-3-3): Alisson; Florenzi, Fazio, Juan Jesus, Kolarov; Pellegrini, Gonalons, Nainggolan; Under, Dzeko, El Shaarawy.

Out Perotti e Defrel, Eusebio Di Francesco deve pensare anche in ottica Liverpool e concederà un turno di riposo a Strootman e De Rossi: giocheranno Gonalons e Pellegrini, mentre davanti ci sarà spazio per Under ed El Shaarawy con Edin Dzeko.

Genoa (3-5-2): Perin; El Yamiq, Rossettini, Zukanovic; Rosi, Omeonga, Bertolacci, Rigoni, Laxalt; Lapadula, Pandev.

Con Biraschi, Izzo e Spolli out per problemi fisici, Davide Ballardini potrebbe regalare l'esordio in Serie A ad El Yamiq, difensore marocchino classe 1992. L'unico dubbio per il tecnico ravennate è legato al centrocampo, dove si contendono una maglia Omeonga e Hiljemark.