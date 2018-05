Le ultime su Roma-Juve: Under dall'inizio. Mandzukic o Matuidi

© foto di www.imagephotoagency.it

Poteva essere uno scontro d'altissima quota, per quanto preventivato a inizio stagione. Sarà una sfida decisiva per dare soltanto la matematica della Champions League alla Roma e dello Scudetto alla Juventus. Eusebio Di Francesco ha il rebus Manolas: dovrebbe giocare Juan Jesus in difesa dal 1', mentre in mediana recupera Strootman che si gioca il posto con Pellegrini per una mediana a tre con De Rossi e Nainggolan. Ancora panchina per Schick: c'è Under nei tre davanti con Dzeko ed El Shaarawy. Migliora Perotti ma la sua convocazione, alla stregua di quella di Karsdorp, è ancora in forse. Passerella capitolina per la Juventus che, con Cuadrado squalificato, dovrebbe vedere Lichtsteiner agire dal 1' sull'out destro di una difesa dove Rugani si gioca il posto dall'inizio con Barzagli. Dubbio tattico: in caso di 4-2-3-1, gioca Mandzukic. Col tridente, dentro Matuidi.

Roma (4-3-3): Alisson; Florenzi, Fazio, Juan Jesus (Manolas), Kolavor; Strootman (Pellegrini), De Rossi, Nainggolan; Under, Dzeko, El Shaarawy.

Juventus (4-2-3-1): Szczesny; Lichtsteiner, Benatia, Barzagli (Rugani), Alex Sandro; Khedira, Pjanic; Douglas Costa, Dybala, Mandzukic (Matuidi in caso di 4-3-3); Higuain.