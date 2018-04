Le ultime su Samp-Bologna: Giampaolo medita alcuni cambi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Momento difficile per la Sampdoria, che ha conquistato solo due vittorie nelle ultime otto partite. I blucerchiati sperano nei tre punti per riprendere la rincorsa a un posto in Europa, obiettivo che si è complicato con il sorpasso di Fiorentina e Atalanta. Dall'altra parte, il Bologna vuole invertire la tendenza negativa in trasferta e mantenere la prima posizione della parte destra della classifica.

Sampdoria (4-3-1-2): Viviano; Sala, Silvestre, Ferrari, Regini; Praet, Torreira, Linetty; Caprari; Quagliarella, Zapata.

Tre dubbi per Marco Giampaolo, che è tentato di schierare Strinic sulla corsia sinistra difensiva. In vantaggio, pero, dovrebbe esserci Regini, così come Linetty a centrocampo su Barreto. Davanti non è certa la presenza di Quagliarella: nel caso il capocannoniere blucerchiato non ce la faccia, dovrebbe essere Caprari a giocare al fianco di Zapata, con Ramirez sulla trequarti.

Bologna (4-3-3): Mirante; Mbaye, Gonzalez, Helander, Masina; Poli, Nagy, Dzemaili; Verdi, Destro, Di Francesco.

Out Pulgar dalla lista dei convocati, al suo posto dovrebbe giocare Nagy. Gonzalez e De Maio si contendono una maglia da titolare al centro della difesa, mentre davanti è ballottaggio tra Di Francesco e Palacio.