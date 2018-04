Le ultime su Samp-Genoa: Quagliarella c'è. Torna Bertolacci

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ultimo anticipo del sabato col derby tra la Sampdoria di Giampaolo e il Genoa di Ballardini. Blucerchiati con giocatori pesanti in recupero come Quagliarella e Barreto. Scalpita però sempre Praet per un posto in mediana che si gioca con il paraguaiano. Davanti è Caprari l'alternativa più credibile per una maglia accanto a Zapata se Quagliarella non dovesse essere poi al top. Out Alvarez, confermato Ramirez sulla trequarti. Nel Genoa, invece, tornano due pedine preziosissime come Taarabt, che dovrebbe però andare in panchina con Lapadula-Pandev tandem confermato, e Bertolacci. L'ex Roma e Milan sarà di nuovo titolare nella mediana del Grifone con Hiljemark e Rigoni. Lazovic più di Rosi sulla destra, occhio a Medeiros che così bene ha fatto nelle prime e ultime sortite coi rossoblù.

Sampdoria (4-3-1-2): Viviano; Bereszynski, Silvestre, Ferrari, Murru; Linetty, Torreira, Praet (Barreto); Ramirez; Quagliarella (Caprari), Zapata.

Genoa (3-5-2): Perin; Biraschi, Spolli, Zukanovic; Lazovic (Rosi), Hiljemark, Rigoni, Bertolacci, Laxalt; Pandev, Lapadula.