Le ultime su Samp-Inter: rebus Viviano. Dubbi in mezzo per Spalletti

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Occhi sulle condizioni di Viviano per Marco Giampaolo, tecnico della Sampdoria che sfiderà nel prossimo turno della Serie A 2017/2018 l'Inter di Luciano Spalletti. Il portiere ha acciacchi fisici, è pronto Belec. Tegola anche sul terzino destro: out Sala, la speranza blucerchiata è recuperare Bereszynski altrimenti potrebbe giocare Murru a piede invertito con Strinic sulla sinistra. Barreto, fresco di rinnovo, c'è a centrocampo con Torreira e Praet, vista anche la squalifica di Linetty. Ramirez-Caprari si giocano il posto sulla trequarti dietro a Quagliarella e Zapata. L'Inter ha i classici dubbi in mediana: Vecino scalpita per una maglia in mezzo ma i candidati, tra Borja Valero, Brozovic, Rafinha e Gagliardini, non mancano. Sicura la difesa: Ranocchia out per infortunio, Spalletti schiera i titolari Cancelo e D'Ambrosio come terzini, Skriniar-Miranda al centro davanti ad Handanovic.

Sampdoria (4-3-1-2): Viviano (Belec); Bereszynski (Strinic), Silvestre, Ferrari, Murru; Barreto, Torreira, Praet; Ramirez (Caprari); Quagliarella, Zapata.

Inter (4-2-3-1): Handanovic; Joao Cancelo, Skriniar, Miranda, D'Ambrosio; Vecino, Gagliardini (Borja Valero); Candreva, Rafinha (Brozovic), Perisic; Icardi.