Le ultime su Samp-Napoli: emergenza per Giampaolo. Mertens c'è

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Incrocio tra passato e, forse, futuro: Marco Giampaolo sfida Maurizio Sarri nella gara di domenica sera tra la sua Sampdoria e il Napoli. A rischio c'è la convocazione di Quagliarella: non è pienamente recuperato dall'infortunio al ginocchio, anche Zapata non è al top e per questo il Doria potrebbe vedere un tandem con Caprari e Kownacki. Ramirez viaggia verso una maglia dall'inizio sulla trequarti, in mezzo Barreto si gioca il posto nei tre con Linetty per affiancare Torreira e Praet. Tutti a disposizione per il Napoli, la sensazione è che Sarri possa riproporre la sua formazione tipo con Mertens più di Milik nel tridente avanzato.

Sampdoria (4-3-1-2): Viviano; Bereszynski, Silvestre, Ferrari, Strinic (Sala); Linetty (Barreto), Torreira, Praet; Ramirez; Caprari, Kownacki (Zapata).

Napoli (4-3-3): Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Jorginho, Hamski; Callejon, Mertens (Milik), Insigne.