Le ultime su Sampdoria-Bologna: Giampaolo si affida a Quagliarella

Dopo aver raccolto soltanto quattro punti nelle ultime cinque partite, la Sampdoria non potrà sbagliare contro il Bologna a Marassi, per continuare a sperare nel settimo posto, l'ultimo valido per la qualificazione in Europa League. Dall'altra parte, i felsinei cercheranno di invertire il trend negativo in trasferta. Queste le probabili formazioni della sfida del Ferraris:

SAMPDORIA (4-3-1-2): Viviano; Sala, Silvestre, Ferrari, Regini; Praet, Torreira, Linetty; Caprari; Quagliarella, Zapata. Allenatore: Marco Giampaolo.

BOLOGNA (4-3-3): Mirante; Mbaye, Gonzalez, Helander, Masina; Poli, Nagy, Dzemaili; Verdi, Destro, Di Francesco. Allenatore: Roberto Donadoni.