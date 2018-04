Le ultime su Sampdoria-Cagliari, spazio a Ramirez e Kownacki dal 1'

© foto di Federico De Luca

A quattro gare dalla fine il campionato comincia a emettere verdetti praticamente ogni settimana e ogni sfida diventa fondamentale per il cammino delle squadre, in ottica dei rispettivi obiettivi. In casa Sampdoria Giampaolo non ha gettato la spugna riguardo il piazzamento europeo anche se le ultime prestazioni non vanno in questa direzione. Decisamente più motivato il Cagliari, invischiato nella lotta per la salvezza ma reduce dallo 0-0 contro il Bologna, che ha allontanato di una lunghezza la zona rossa. Di seguito i probabili schieramenti:

SAMPDORIA (4-4-2): Viviano; Bereszynski, Silvestre, Ferrari (Andersen), Regini (Strinic); Barreto, Torreira, Praet; Ramirez; Quagliarella, Kownacki.

Zapata e Caprari sono out, quindi toccherà a Gaston Ramirez sulla trequarti e Kownacki al fianco di Quagliarella. Doppio dubbio per Giampaolo, che potrebbe lanciare Andersen in difesa e Strinic sulla corsia sinistra, quest'ultimo in duello con Strinic.

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Pisacane, Castan, Ceppitelli; Faragò, Barella, Cigarini, Ionita, Padoin; Sau, Pavoletti.

Fuori Romagna e Ceter, indisponibili anche Dessena e Miangue. Farias e Cossu sono invece i recuperati dell'ultimo minuto, ma entrambi non dovrebbero partire dal primo minuto. Sau potrebbe essere il compagno di reparto di Pavoletti in attacco, con Padoin e Faragò sulle fasce, mentre Barella, Cigarini e Ionita dovrebbero comporre il centrocampo.