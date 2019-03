Le ultime su Sampdoria-Milan: Ramirez titolare. Kessie verso la panchina

Sfida dal sapore d'Europa a Marassi fra Samp e Milan. I blucerchiati sono ancora in lotta per la zona Europa League, mentre il rossoneri puntano alla Champions con anche l'idea di strappare ancora all'Inter il terzo posto in classifica dopo la sconfitta nel derby.

QUI SAMPDORIA - Giampaolo dovrà fare ancora a meno di Barreto, mentre ritrova sia Saponara che Rodriguez. Nel ballottaggio fra i due come trequartista alle spalle del tandem Quagliarella-Gabbiadini, appare in vantaggio l'ex Southampton. In mediana tutto sicuro con Praet, Linetty e Jankto.

Sampdoria (4-3-1-2): Audero; Sala, Andersen, Colley, Murru; Praet, Linetty, Jankto; Ramirez; Gabbiadini, Quagliarella. Allenatore: Giampaolo.

QUI MILAN - Si è fermata alla sola strigliata la punizione di Gattuso nei confornti di Kessie dopo la lite con Biglia durante il derby. Difficile però che l'ivoriano possa partire titolare a Marassi. Probabile, infatti, che a centrocampi ci sarà proprio Biglia, con Bakayoko e Paquetà. Difesa e attacco con gli schieramenti usuali.

Milan (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Bakayoko, Biglia, Paquetà; Suso, Piatek, Calhanoglu. Allenatorre: Gattuso.