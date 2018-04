Le ultime su Sassuolo-Benevento: Iachini si affida a Politano-Babacar

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

A sette gare dalla fine il campionato comincia a emettere verdetti praticamente ogni settimana e ogni sfida diventa fondamentale per il cammino delle squadre, in ottica dei rispettivi obiettivi. Nel caso di Sassuolo-Benevento la posta in palio è la stessa, tre punti importantissimi per la salvezza: i neroverdi sono in piena corsa, le Streghe parecchio distanziate, ma lotteranno fino alla fine, come dimostrato anche contro la Juve. Per Iachini sono arrivate però defezioni molto pesanti in settimana, con cui fare i conti già domenica.

SASSUOLO (3-5-2): Consigli; Lemos, Acerbi, Peluso; Adjapong, Mazzitelli, Magnanelli, Missiroli, Rogerio; Babacar, Politano.

Nessuno squalificato. Lavoro differenziato per Edoardo Goldaniga, Pol Lirola e Stefano Sensi: minima speranza solo per il centrocampista, ma comunque nessuno dei tre dovrebbe essere impiegabile contro i campani: Lemos dunque scelta obbligata per la difesa, mentre Adjapong dovrebbe ritrovare una maglia da titolare sulla corsia destra. Berardi verso la panchina.

BENEVENTO (4-2-3-1): Puggioni; Sagna, Djimsiti, Tosca, Letizia; Viola; Brignola, Guilherme, Djuricic; Diabatè.

Al Mapei Stadium, oltre allo squalificato Lucioni, mancheranno Memushaj, Antei e Costa. Si tenta il recupero di D'Alessandro, ma l'ex Roma non partirà comunque da titolare. Parigini sta meglio, potrebbe essere convocato, mentre davanti occhio a Diabaté, voglioso di migliorare la già incredibile media minuti giocati/gol.