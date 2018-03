Le ultime su Sassuolo-Napoli: Hamsik convocato ma sarà panchina

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La corsa allo scudetto per il Napoli passa anche dal Mapei Stadium. Non si può scivolare ma lo stesso Sassuolo, appena tre punti sopra la zona retrocessione non possono permettersi di fare sconti a nessuno. E gli ultimi risultati denotano una risalita da parte della squadra di Iachini.

Le ultime sul Sassuolo - eccetto Letschert la squadra al completo, recuperato anche Alessandro Matri. Tornano Peluso e Berardi, Iachini dovrebbe riproporre il 4-3-3

Le ultime sul Napoli -

il dubbio principale è legato Marek Hamsik. Lo slovacco è stato convocato ma ma ha svolto un solo allenamento in gruppo dopo l'operazione alle tonsille ed il problema muscolare e quindi spazio a Zielinski nel terzetto con Jorginho e Allan. Per il resto nessuna novità con Hysaj recuperato e regolarmente al suo posto nella linea difensiva.

Le probabili formazioni

SASSUOLO: Consigli; Lirola, Goldaniga, Acerbi, Peluso; Mazzitelli, Missiroli, Sensi; Berardi, Babacar, Politano.

NAPOLI: Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Jorginho, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne