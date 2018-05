Le ultime su Sassuolo-Roma: Alisson out. Chance per Schick

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Passerella finale per il Sassuolo già salvo di Giuseppe Iachini che dovrebbe chiudere la sua avventura in Emilia con il 3-5-2. Politano e Berardi in attacco con Babacar in panchina. Out Lemos, Goldaniga e Lirola, dietro Peluso rientra insieme ad Acerbi e Peluso. Da valutare Adjapong: in caso di forfait, pronto Cassata. La Roma dovrebbe schierare Skorupski titolare tra i pali con Alisson verso il forfait. Verso la convocazione Karsdorp e Perotti, da valutare invece Under. Davanti chance per Schick, in mezzo è squalificato Nainggolan: ci sarà Pellegrini con Strootman e De Rossi.

Sassuolo (3-5-2): Consigli; Dell'Orco, Acerbi, Peluso; Adjapong (Cassata), Missiroli, Magnanelli, Mazzitelli (Duncan), Rogerio; Berardi, Politano.

Roma (4-3-3): Skorupski; Florenzi, Fazio, Manolas, Kolarov; Pellegrini, De Rossi, Strootman; El Shaarawy, Dzeko, Schick (Perotti).