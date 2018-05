Le ultime su Sassuolo-Samp: Berardi o Babacar. Scalpita Kownacki

© foto di Federico Gaetano

3-5-2 per Giuseppe Iachini che cerca punti salvezza per il suo Sassuolo tra le mura amiche contro la Sampdoria di Marco Giampaolo, in lotta invece per l'Europa League. Berardi o Babacar davanti con Politano, è il dubbio più importante della formazione emiliana, Adjapong e Rogerio saranno invece gli esterni mentre in mediana Mazzitelli è favorito su Duncan insieme a Magnanelli o Sensi. Sempre out Goldaniga, ci sarà Lemos al centro della difesa al Mapei Stadium. Viaggiano verso il recupero sulla sponda blucerchiata Zapata e Quagliarella, il secondo però potrebbe essere sostituito dal polacco Kownacki. In mediana ballottaggio tra Barreto e Linetty, nel caso dovessero giocare entrambi fuori Ramirez e Praet titolare ma sulla trequarti.

Sassuolo (3-5-2) - Consigli; Lemos, Acerbi, Peluso; Adjapong, Missiroli, Sensi (Magnanelli), Mazzitelli (Duncan), Rogerio; Berardi (Babacar), Politano.

Sampdoria (4-3-1-2) - Viviano; Bereszynski, Silvestre, Andersen, Sala (Strinic); Barreto (Linetty), Torreira, Praet; Ramirez; Kownacki (Quagliarella), Zapata.