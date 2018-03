Le ultime su Sassuolo-Spal: Ragusa per Berardi. Viviani c'è

© foto di Insidefoto/Image Sport

Il Sassuolo e la Spal si incrociano in un delicato scontro nelle parti basse della classifica. E' sempre squalificato Berardi e non c'è Matri nell'attacco di Giuseppe Iachini: spazio allora a Babacar con Ragusa e Politano ai suoi fianchi. Rientri importanti in difesa come Goldaniga e Lirola, solo panchina dunque per Lemos e per Rogerio. Nella Spal, senza lo squalificato Mattiello, Dramè o Costa sull'esterno sinistro. Ancora out Borriello che prosegue nel programma di recupero, tandem Antenucci-Paloschi con Floccari prima alternativa. In mezzo più Viviani che Everton Luiz per le scelte del 3-5-2 di Leonardo Semplici.

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Lirola, Goldaniga, Acerbi, Peluso; Missiroli, Mazzitelli, Duncan; Ragusa, Babacar, Politano.

Spal (3-5-2): Meret; Cionek, Vicari, Felipe; Lazzari, Kurtic, Viviani (Everton Luiz), Grassi, Dramè (Costa); Paloschi (Floccari), Antenucci.