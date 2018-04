Le ultime su Spal-Atalanta: torna Kurtic. Spinazzola out

© foto di Insidefoto/Image Sport

Gara delicata in chiave salvezza per la Spal di Semplici contro l'Atalanta di Gasperini che punta ancora l'Europa. Torna Kurtic dopo la squalifica negli estensi e prenderà il posto dell'infortunato Schiattarella. Tegola Vicari in difesa: è squalificato, per il suo posto al fianco di Cionek e Felipe c'è Salamon. Viviani o Everton Luiz completeranno il centrocampo a tre dove agirà anche Grassi. Nella Dea, recupera Caldara ma va in panchina con Palomino ancora titolare. In forte dubbio Ilicic, out Spinazzola e Rizzo. Gosens agirà allora ancora come esterno mancino e Cristante sulla trequarti dietro a Gomez e uno tra Petagna, favorito, e Cornelius.

Spal (3-5-2): Meret; Cionek, Salamon, Felipe; Lazzari, Kurtic, Grassi, Viviani (Everton Luiz), Costa (Mattiello); Paloschi, Antenucci.

Atalanta (3-4-1-2): Berisha; Toloi, Palomino, Masiello; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Cristante; Gomez, Petagna (Cornelius).