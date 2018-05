Le ultime su Spal-Benevento: out Lazzari, emergenza per De Zerbi

© foto di Insidefoto

Si gioca la salvezza in casa contro il Benevento già retrocesso, la Spal di Leonardo Semplici. 3-5-2 per gli estensi, l'assenza di Lazzari porterà Mattiello a spostarsi sulla destra e Costa ad agire sulla macnina. Non al top Viviani e Schiattarella in mediana, potrebbero giocare Kurtic e Grassi con Everton Luiz. Floccari o Paloschi si giocano la maglia per affiancare Antenucci. Roberto De Zerbi ha l'infermeria piena e pure Brignola e Cataldi squalificati. Tra i pali torna Puggioni, 4-4-2 con Iemmello-Diabaté davanti, sugli esterni di mediana potrebbero esserci Del Pinto e Parigini mentre dietro Tosca si gioca una maglia dal 1' con Billong.

Spal (3-5-2) - Gomis; Cionek, Vicari, Felipe; Mattiello, Kurtic, Everton Luiz (Viviani, Schiattarella), Grassi, Costa; Paloschi (Floccari), Antenucci.

Benevento (4-4-2) - Puggioni; Sagna, Djimsiti, Tosca (Billong), Venuti (Letizia); Del Pinto, Sandro, Viola, Parigini; Iemmello, Diabaté.