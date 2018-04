Le ultime su SPAL-Chievo: Semplici si affida a Paloschi, dubbi per Maran

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Importante scontro salvezza a Ferrara, dove la SPAL cercherà il sorpasso nei confronti del Chievo, mai così a rischio dopo gli ultimi risultati negativi. Sette risultati utili consecutivi per la squadra di Semplici, che però non vince da un mese e mezzo. Un solo successo nelle ultime sette uscite, invece, per gli scaligeri, e la panchina di Maran traballa pericolosamente.

SPAL (3-5-2): Meret; Cionek, Vicari, Felipe; Lazzari, Everton Luiz, Viviani, Kurtic, Mattiello; Paloschi, Antenucci.

Dopo le ultime brillanti prestazioni, Leonardo Semplici non cambierà molto nella sua formazione titolare. L'unico dubbio è a centrocampo, dove in ballottaggio ci sono Schiattarella e Kurtic. Davanti ci sarà l'ex Paloschi con Antenucci.

ChievoVerona (4-3-1-2): Sorrentino; Cacciatore, Dainelli, Tomovic, Jaroszynski; Castro, Radovanovic, Rigoni; Giaccherini; Inglese, Stepinski.

Diversi dubbi di formazione per Rolando Maran. In difesa Jaroszynski e Dainelli si contendono le maglie da titolare con Gamberini e Gobbi. In mezzo, invece, il ballottaggio è tra Rigoni ed Hetemaj.