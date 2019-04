Le ultime su SPAL-Genoa - Dubbio Fares, c'è Rolon dal 1'

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Sfida salvezza al Paolo Mazza. Di fronte domenica a partire dalle ore 15.00 due squadre in corsa per non retrocedere, con la squadra di Semplici decisamente più in forma dopo le due vittorie conquistate nelle ultime due giornate. Sarà una partita fondamentale per il percorso in rossoblu di Prandelli: in caso di ko, non è da escludere un suo esonero.

Le ultime sulla SPAL - Senza Cionek, la SPAL proporrà una difesa a tre con Bonifazi, Vicari e Felipe. Nel centrocampo a cinque l'unico dubbio riguarda la presenza di Fares sulla sinistra: l'ex Verona non è al meglio e, non dovesse farcela, spazio a Costa. In attacco confermati Petagna e Floccari.

Le ultime sul Genoa - Pochi dubbi per mister Prandelli che dovrà fare a meno dello squalificato Veloso. Ci sarà Rolon in mezzo al campo con Radovanovic e Lerager. In attacco Pandev agirà alle spalle di Kouamé.

Le probabili formazioni

SPAL (3-5-2) - Viviano, Bonifazi, Vicari, Felipe; Lazzari, Murgia, Missiroli, Kurtic, Fares; Petagna, Floccari.

Genoa (3-5-2) - Radu; Biraschi, Romero, Zukanovic; Lazovic, Rolon, Radovanovic, Lerager, Criscito; Pandev, Kouamé